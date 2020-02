Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 4 febbraio 2020

Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne ci raccontano che Maria De Filippi e la redazione hanno accontentato le richieste del pubblico e Giovanna Abate sarà la nuova tronista.

Giovanna Abate trono classico Uomini e Donne- foto spynews.it

Il sostituto di Giulio Raselli che siederà al fianco di Carlo Pietropoli, Sara Amira Shaimi e Daniele dal Moro è proprio Giovanna Abate, la non scelta dell’ex giocatore di basket.

La padrona di casa ha fatto entrare Giovanna con una scusa e le ha offerto la possibilità di riscattarsi sedendosi sul trono. La romana ha detto di sì.

Giovanna appare ancora provata dall’esperienza come corteggiatrice, ma inizia a conoscere i suoi pretendenti.

Alla sua corte si presenta Francesco (ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche), ma la ragazza lo elimina perché non interessata.

Giovanna ha conosciuto anche il vocalist Sammy Hassan e il tentatore di Serena Enardu Alessandro Graziani.

Si passa a Sara. La tronista è uscita con Gaetano, ma l’esterna non è andata bene per via della mancata spontaneità percepita.

Sara ha deciso di lasciare a casa Sonny perché lamenta un comportamento troppo costruito da parte del ragazzo.

La tronista è uscita con Matteo e Giuseppe e ha ammesso di essersi trovata bene con entrambi i corteggiatori.

Arriva il momento di Carlo. Il tronista ha raggiunto Cecilia a Milano, ma i due non sono riusciti a chiarire e hanno discusso.

Carlo è uscito anche con Ginevra, ma la conoscenza sembra minata dall’interesse della corteggiatrice anche verso l’altro tronista.

Daniele non sembra apprezzare il comportamento della corteggiatrice e la invita a dichiararsi per uno di loro, ma la ragazza cerca di ovviare alla richiesta.

A un certo punto, però, l’ex gieffino risolve la situazione e decide di eliminare Ginevra e lasciare spazio a Carlo.