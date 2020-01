Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 7 gennaio 2020

Le anticipazioni riguardanti le nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne ci raccontano che il percorso di Giulio Raselli è giunto quasi al termine. E non solo.

Giulio Raselli trono classico Uomini e Donne- foto meteoweek.com

Le nuove puntate si aprono con il percorso di Giulio Raselli. Il tronista ha deciso di scegliere entro la prossima settimana.

Nel frattempo Giulio è corso a chiarire con Giovanna e i due battibeccano, salvo poi cedere a un bacio appassionato.

Il chiarimento viene interrotto da una chiamata della madre di Giovanna, la quale non perde tempo per puntare il dito contro il tronista.

Quando Giulio nota il nome con cui Giovanna ha registrato sua madre, però, l’atmosfera tra i due diventa più pesante.

Viene mandata in onda l’uscita tra Giulio e Giulia. I due parlano e “progettano” una convivenza dopo un’eventuale scelta, lasciando spazi a effusioni e baci.

In studio l’aria si surriscalda e Giovanna riferisce di non capire come Giulio sia arrivato a una scelta con questi presupposti.

Si passa all’esterna tra Giulio e Giovanna e i due parlano dell’argomento “convivenza” dopo un’eventuale scelta, ma la sua risposta è diversa. Nonostante ciò, però, i due si lasciano andare a baci appassionati.

In studio Gianni Sperti si esprime positivamente sul rapporto tra Giulio e Giovanna, anche se la corteggiatrice si mostra diffidente a tal punto da riferire che il suo sarebbe un “no”.

Le parole di Giovanna suscitano una reazione immediata di Tina Cipollari, Lorenzo Riccardi e Giulio Raselli. Tutti non capiscono perché faccia di tutto quasi per non essere scelta.

Dal canto suo, invece, Giulia appare un po’ infastidita per l’esterna tra il tronista e la rivale e chiede spiegazioni, ma senza successo.

Si passa al percorso di Sara Amira. La nuova tronista è uscita con Sonny e il corteggiatore si apre subito con la nuova arrivata.

Sara è uscita anche con Giuseppe e Lorenzo Riccardi fa notare subito l’atteggiamento diverso della tronista con questo pretendente. E in effetti Sara chiede subito di rivederlo dopo l’esterna.

Arriva il momento di Carlo Pietropoli. Il tronista è uscito con Marika, ma la corteggiatrice ha provato solo a screditare Cecilia e Marianna.

In studio le due corteggiatrici prendono la parola e l’aria diventa nuovamente infuocata, specie dopo che Lorenzo ha chiamato “vipera” Marika.

Carlo ha preso la parola per dire di essersi ricreduto negativamente sul conto di Marika in seguito al suo comportamento in studio.

Si passa all’esterno tra Carlo e Cecilia. I due sembrano trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda e finiscono per baciarsi.