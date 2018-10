Uomini e donne, anticipazioni trono classico 8 ottobre 2018

Le news sulle nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne ci raccontano che nelle prossime puntate potremo assistere a un dibattito tra la tronista Mara Fasone e l’ex tentatore di Temptation Island Andrea del Corso.

Dopo aver sviscerato il capitolo Sara Affi Fella, in studio si presenterà Andrea Dal Corso, l’ex tentatore di Martina Sebastiani richiesto specificatamente dalla Fasone.

La tronista ha chiesto alla redazione di poter incontrare il ragazzo e, dopo un’esterna di confronto, gli ha chiesto esplicitamente di scendere le scale per lei. Lui accetterà di farlo.

Andrea è diventato ufficialmente uno dei corteggiatori di Mara, ma a quasi una settimana di distanza sembra che la situazione tra i due abbia preso una strana direzione.

La tronista avrebbe scelto di non portare il bel modello veneto in esterna in modo da incontrare nuovi corteggiatori.

Il corteggiatore si è detto molto deluso dalla scelta di Mara e, visto il suo palesato interesse, le ha chiesto spiegazioni in merito. La tronista ha ammesso di avere dei dubbi circa il reale interesse del ragazzo.

La Fasone ha approfondito la conoscenza con Rodolfo e l’incontro tra i due ha scatenato diverse polemiche in studio per via dello status del corteggiatore.

Al “Mara ha trovato il pane per i suoi denti” di Gianni Sperti segue la critica aperta della collega di trono Teresa Langella, la quale accusa Mara di essere poco coerente.

Le ultime indiscrezioni sul trono classico hanno accennato che in studio si parlerà della segnalazione di Karina Cascella su Federico Rubini, il corteggiatore accusato di aver passato la notte con un’amica di Karina mentre scendeva le scale per Teresa Langella.

Federico ha voluto incontrare Teresa, invitando la tronista a chiamare la ragazza con la quale avrebbe avuto un rapporto, almeno stando alla versione di Karina: la ragazza ha confermato tutto.

Come emerso dal web, la tregua che aveva portato Luigi e Lorenzo a fare fronte comune dopo “il caso Sara Affi Fella” è stata messa alla prova dall’arriva di Giulia, una corteggiatrice che sembra interessare entrambi i tronisti.