Uomini e donne, anticipazioni trono over 1 ottobre 2019

Proseguono le conoscenze tra le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne e secondo le ultime anticipazioni saranno puntate imperdibili.

Le news che arrivano dal programma ci rivelano che Gemma Galgani ha offeso Anna Tedesco, Ida Platano e Armando Incarnato si sono baciati e Riccardo Guarnieri è rimasto sconvolto. Ma andiamo con ordine!

Maria De Filippi apre la puntata con Gemma Galgani. Dopo la scorsa puntata, infatti, dama piemontese è andata nel camerino di JeanPierre per chiarire quanto avvenuto in studio.

JeanPierre non rinnega quanto detto da Anna Tedesco e rincara la dose dicendo che anche in passato gli è capitato di stare con donne per le quali non provava attrazione fisica.

Alla fine del firmato, Gianfranco si dice amareggiato dall’interesse di Gemma per il rivale e quindi chiude la conoscenza con la dama piemontese.

Dal canto suo, però, Gemma appare stupita dal comportamento di Gianfranco e lo invita a cambiare idea. L’uomo, però, sembra intenzionato a restare sulle proprie posizioni.

La padrona di casa comunica l’arrivo di tre dame proprio per Gianfranco, ma il cavaliere non le trova interessanti.

Maria chiede a Gemma con chi volesse ballare e la dama risponde con il nome di JeanPierre. Gianni Sperti commenta la decisione della dama e lei ha cambiato idea chiedendo di ballare con Gianfranco.

Armando, Veronica e Ida vengono chiamati al centro. Il cavaliere è andato allo zoo con Veronica e di essere andato per locali con Ida, ma con quest’ultima è scattato il bacio.

Veronica si alza e torna nel parterre femminile mentre Riccardo Guarnieri non riesce a credere alle sue orecchie.

Maria De Filippi cerca di capire la reazione del cavaliere tarantino, ma Riccardo non sembra riuscire a spiegarsi.

La padrona di casa fa entrare una nuova dama per Riccardo, ma l’uomo ammette di non volerla conoscerla.

Arriva una nuova dama anche per Armando, ma il cavaliere preferisce conoscere meglio Veronica e Ida. A dirla tutta, però, Veronica si rifiuta di continuare a uscire con lui.

Si passa a Paolo e Valentina: lei ammette di non essersi trovata bene con lui mentre lui si scusa per essere stato iperprotettivo. I due decidono di andare avanti con la conoscenza.

Si passa di nuovo all’argomento sfilata e più precisamente con alla vittoria Di Anna Tedesco su Gemma Galgani. La dama piemontese ha apostrofato la rivale con l’espressione “sciacquetta da 4 soldi“.

Le polemiche in studio non sono mancate e si è fatto di nuovo il nome di Giorgio Manetti, specialmente quando si è scoperto che, quando Anna e Paolo si stavano conoscendo, un tassista ha notato l’assenza di Giorgio Manetti.

Si ritorna alla sfilata e sulla passerella sfilano prima di tutte Gemma, Anna e Barbara, ma Armando sottolinea la posizione del lato B di quest’ultima e la discussione divampa in studio. A vincere è Pamela.

Myriam