Uomini e Donne, anticipazioni trono over 11 novembre 2019

Le anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne ci raccontano che dame e cavalieri ci riserveranno qualche sorpresa.

Tutto parte da Gemma Galgani. La dama piemontese si è lamentata in confessionale al termine della scorsa puntata per via del ballo tra Tina e Juan Luis.

Dal canto suo, però, Juan Luis si è scusato per il gesto e Gemma ha accettato le scuse e sembra aver voltato pagina.

Quello che proprio non è andato giù alla dama piemontese è il gesto dell’opinionista, rea di metterle il “bastone tra le ruote”.

La puntata prosegue con la proiezione di un video dal quale si capisce che Gianni Sperti ha fatto arrivare al cavaliere venezuelano un peluche, facendo eco al gesto della dama nei confronti di Juan Pierre.

Tina ha insistito per ballare con il nuovo interesse amoroso di Gemma e lui ha accettato. La dama torinese ha provato a intromettersi per ballare con lui, aprendo la porta alle solite gang tra le due.

Maria De Filippi informa tutti dell’arrivo di un mazzo di fiori per Juan Luis, lasciando perplesse dia Tina che Gemma.

A un certo punto, però, Barbara De Santi chiede alla padrona di casa di ballare con il cavaliere venezuelano. Ovviamente Gemma non ha gradito il gesto della “collega” di parterre.

Si passa a Ida e Riccardo: lei lamenta un calo di attrazione fisica da parte di lui mentre lui sottolinea il loro scivolare negli stessi errori.

Tina prova a chiarire la situazione dicendo che, secondo lei, ormai i due si vogliono bene come amici mentre la padrona di casa prova a consigliare loro di parlare e ascoltarsi a vicenda.

Armando non ha perso occasione per provocare la coppia sottolineando la mancanza d’amore da parte di Riccardo.

Gianni ha puntato il dito contro l’intervento di Incarnato e in studio si apre un botta e risposta che termina con l’uscita del Guarnieri. Ida lo insegue per cercare di chiarire.

Si passa a Gennaro e Moreno e alla frequentazione con Diana. Il racconto dei tre protagonisti è stato interrotto da Jamie, la quale racconta la sua esperienza con Moreno.

Jamie rivela a tutti di essere uscita per tre settimane con Moreno e di aver raggiunto una certa intimità, dopo di che lui è sparito. Il cavaliere ha cercato di giustificarsi.

Valentina M. ha approfittato della situazione per raccontare qualcosa di spiacevole su Gennaro. Valentina Autiero è intervenuta sulla questione, dando vita a una girandola di insulti.

Dopo il ballo, però, Veronica racconta di aver frequentato Armando, ma di non essere sicura dell’interesse del cavaliere. Lui, invece, mostra di tenerci alla loro conoscenza.

Maria chiama al centro studio Jaun Luis e comunica l’arrivo di due dame per lui. Gemma gli chiede di non farle entrare, ma il cavaliere non cede.

Jaun Luis ascolta le presentazioni e Tina interviene ironicamente, ma il cavaliere rimprovera Gemma credendo suo il commento. La dama esce dallo studio in lacrime e Jaun Luis la raggiunge per consolarla.

Armando interviene affermando che se Juan Luis sta prendendo in giro Gemma prima o poi si scoprirà, ma il venezuelano respinge ogni accusa.

Gianni e Tina ne approfittano per segnalare le voci secondo cui Armando sarebbe fidanzato con una certa Jannette.

Anna Tedesco si è vista con Samuel e pare che i due siano stati talmente bene da baciarsi.

Myriam