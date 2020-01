Uomini e Donne, anticipazioni trono over 13 gennaio 2020

Le anticipazioni riguardanti il trono over di Uomini e Donne ci rivelano che assisteremo a sviluppi interessanti e inaspettati.

Armando Incarnato e Veronica Ursida trono over Uomini e Donne- foto cinanews.it

Tutto ruoterà intorno ad Armando Incarnato. Da settimane Gianni Sperti insinuava che il cavaliere avesse una donna al di fuori del dating show, ma soltanto ora è stato scoperto e invitato a lasciare lo studio.

La notizia ha creato un certo sconcerto tra le dame con cui Armando stava uscendo e non hanno perso tempo a puntare il dito contro il partenopeo.

Armando non si è dato per vinto e sui social ha svelato di aver deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne volontariamente.

Il cavaliere è tornato in studio per chiarire le accuse della frequentazione con una donna al di fuori dello studio.

Armando ha portato la sua ex Jeanette e i due hanno raccontato che lui è stato con una donna in fin di vita. Da quello che si sa proprio questa donna ha confermato di non stare più con l’Incarnato da tempo.

Dal loro racconto emerge che le foto scattate a casa del cavaliere sono state scattate 5-6 anni fa e che lei lavora nel suo negozio.

Le loro parole hanno suscitato diverse polemiche, specialmente su Veronica Ursida e la sua conoscenza con Armando.

La reazione di Veronica è inaspettata, visto che la donna conferma di voler continuare a conoscere Armando.

A questo punto Gianni Sperti si insospettisce e chiede alla dama di poter controllare i cellulari per verificare l’esistenza di un eventuale accordo tra i due, ma l’ipotesi dell’opinionista non trova riscontri.

Non poteva mancare il capitolo su Gemma Galgani. La veterana del programma ha chiuso definitivamente con Juan Luis Ciano, il quale non era presente in studio.

La dama torinese ha spostato il proprio interesse verso Marcello, salvo poi fare un passo indietro perché vorrebbe avere un’esclusiva che il cavaliere non è pronto a concederle.

Marcello, infatti, vorrebbe conoscere anche altre donne oltre Gemma, prime tra tutti Anna Tedesco ed Antonella.

A proposito di Anna Tedesco, poi, Gianni ha rimarcato il punto sulle foto che la dama avrebbe pubblicato su Instagram per sponsorizzare il negozio di Marcello.

Erik ha iniziato a uscire con l’altra Valentina e la situazione ha scatenato la gelosia di Valentina. Secondo la storica dama, infatti, lui le avrebbe confessato di non essere interessato a conoscere donne più grandi.