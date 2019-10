Uomini e donne, anticipazioni trono over 14 ottobre 2019

Le anticipazioni che ci arrivano dal trono over di Uomini e Donne ci raccontano che ci saranno grandi colpi di scena nelle prossime puntate.

Ovviamente la puntata parte da Gemma Galgani e dalla sua uscita con JeanPierre. I due si sono visti a Roma e si sono scambiati un bacio a stampo.

Maria De Filippi comunica a JeanPierre che è arrivata in studio una nuova dama per lui e il cavaliere brizzolato decide di farla restare con grande disappunto di Gemma.

Dopo qualche piccolo battibecco e il gioco della mela, però, Ida Platano spiazza tutti confessando di non provare più nulla per Riccardo Guarnieri.

Ida ha rivelato di non aver sentito le farfalle nello stomaco quando ha ascoltato la lettera d’amore e quando l’ha visto a Brescia.

Dal canto suo, poi, Armando ha confessato che Ida si è fatta sentire per tutta la settimana, nonostante il riavvicinamento di Riccardo.

Riccardo non ha retto il confronto. Ha donato una rosa rossa alla sua ex ed è uscito dallo studio piangendo. Dopo un po’, però, anche Ida ha preferito lasciare lo studio.

Si passa a Paolo e Simonetta e si viene a sapere che i due stanno continuando a frequentarsi.

Lo studio ospita Edoardo e Chiara e i due ex protagonisti di Uomini e Donne annunciano le loro imminenti nozze.

Si passa a Valentina e Gennaro. La dama e il cavaliere si stanno sentendo telefonicamente e le cose procedono per il meglio.

Arriva il momento della sfilata che, però, non è giunta al termine, un po’ per mancanza di tempo e un po’ per le polemiche.

Quando Pamela è salita in passerella, infatti, Enzo si è detto contrariato dal suo abito perché troppo provocante.

Myriam