Uomini e donne, anticipazioni trono over 16 ottobre 2018

Quello che sta avvenendo tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne prospetta una stagione ricca di colpi di scena: Gemma e Rocco chiudono di nuovo, Gianluca fa arrabbiare Roberta e Pamela e David mostrano un interesse reciproco.

Gemma e Rocco, nonostante un’esterna piena di baci e tenerezze, non si sono più visti: lui crede di non essere il tipo giusto per la dama perché non “benestante” mentre lei si infuria a tal punto da chiudere la frequentazione.

La padrona di casa fa accomodare Rocco al centro dello studio spiegando che cinque signore sono arrivate per conoscerlo. Le nuove arrivate iniziano a parlare di Gemma e la dama torinese le zittisce.

Rocco confessa di essere ancora interessato alla dama torinese e alla fine congeda le signore per una questione di “pelle”.

Si passa a Raffaele e Angela: lei è andata in Puglia da lui e, non appena arrivata, si chiede come mai non sia vicino al mare. Gli opinionisti sollecitano la dama ad ammettere di non essere interessata a Raffaele e, dopo un lungo battibecco, i due decidono di non vedersi più.

Raffaele si commuove e una signora interviene spiegando di essere interessata a lui e di averglielo già fatto capire, ma non si sono sentiti o visti a causa della distanza. La dama ammette di essere disposta a trovare una soluzione e i due decidono si sentirsi.

Gianluca è uscito con Valentina e Roberta non sembra gradire l’uscita tra i due ma, a causa di un intervento di Denise che l’accusa di aver visto Sebastiano, lascia lo studio arrabbiata.

David è uscito con Monica, ma sembra rimasto colpito dal fatto che la dama fosse proiettata a parlare male del resto del parterre femminile.

Continuano le incomprensioni tra David e Pamela, ma l’interesse non è sfumato. La dama ha parlato di Pino affermando che hanno avuto modo di sentirsi, ma di aver deciso di interrompere la conoscenza a causa di una reazione un po’ eccessiva del cavaliere in seguito a una discussione. Visto che in passato ha subito stalking sceglie di non vuole rivivere certi momenti.