Uomini e Donne, anticipazioni trono over 17 dicembre 2019

Le anticipazioni che ci arrivano sul trono over di Uomini e Donne ci raccontano che i prossimi appuntamenti saranno imperdibili. Cosa accadrà?

Armando Incarnato trono over Uomini e Donne – foto youmovies.it

Stando a quanto riportato dal sito Il Vicolo delle News, infatti, la puntata sarà incentrata inizialmente su Gemma Galgani.

La dama torinese è uscita con Juan Luis in settimana e i due hanno addirittura dormito insieme in modo innocente.

La situazione spinge Armando Incarnato a intervenire e a puntare il dito contro Juan Luis, affermando di essere bugiardo anche circa la sua situazione lavorativa. Sarebbe un tecnico e non un dentista.

Il cavaliere napoletano ha proseguito facendo visualizzare sia Gianni che Tina i messaggi che Juan Luis e sua sorella si sono scambiati.

Da quanto emerge pare proprio che l’interesse amoroso di Gemma abbia provato ad approcciarsi alla sorella di Amando.

E, anche se lei non ne ha voluto più saperne di lui, Juan Luis ha provato a ricontattarla per sapere se è la sorella di Armando.

A questo punto il cavaliere napoletano è tornato a parlare della signora di Firenze, vale a dire la presunta amica di Juan Luis. Secondo lui, infatti, i due avrebbero una storia.

Tra le varie segnalazioni e l’assenza di chimica, Gemma è uscita dallo studio in lacrime e Tina ha provato a consolarla.

Si passa ad Armando. Il cavaliere è uscito con Roberta, ma la decisione non è piaciuta affatto a Veronica, specie per le incomprensioni che ci sono state tra loro.

Armando ha ribadito di avere la sensazione che la Ursida voglia l’esclusiva all’interno del programma, ma non sia disposta a lasciare Uomini e Donne con lui.

Nonostante tutto i due sono usciti insieme, anche se le cose non so andate bene: lei si sente stretta in un ultimatum mentre lui l’ha tacciata di voler replicare la stessa situazione di Ida.

Quando i due hanno rivelato di essere andati oltre un bacio allora Roberta si è destata dicendo di sentirsi sfruttata da Armando.

Arriva il momento di Erik e Valentina. I due si stanno conoscendo e le cose vanno talmente bene che tra loro è scattato un bacio passionale. Il cavaliere, però, non vuole darle l’esclusiva.

Si passa a parlare di Samuel. Il cavaliere è uscito con due dame nella stessa giornata e con una di loro c’è stato un bacio.

Per quanto riguarda Ida e Riccardo, invece, c’è da dire che i due non erano presenti in studio e forse questo significa che le cose stanno andando per il verso giusto.