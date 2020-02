Uomini e Donne, anticipazioni trono over 17 febbraio 2020

Le anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate saranno scoppiettanti e imperdibili.

Barbara De Santi trono over Uomini e Donne- foto lanostratv.it

Tutto ha inizio con Gemma Galgani e il video-sfogo con la redazione. La dama ha chiuso la conoscenza con Emanuele, un po’ per la mancanza di sentimento e un po’ per le battute del cavaliere.

Fortunatamente il giorno dedicato agli innamorati ha portato due nuovi cavalieri per lei e la dama torinese decide di tenerli entrambi.

Anche per Valentina A. e Barbara De Santis arrivano nuovi corteggiatori in studio e le dame decidono di tenerli (due su tre per la prima e uno per la seconda).

Gianni Sperti interviene sulla scelta di Barbara e la dama replica con un commento al vetriolo sul rapporto dell’opinionista e l’ex moglie.

Si passa a Marcello. Il cavaliere ha deciso di conoscere due dame arrivate per lui, una di 50 anni e l’altra di 39 anni.

Arriva il momento di Marco e Carlotta. I due sono usciti e hanno trovato una bella intesa, ma Arianna ha puntato il dito contro il cavaliere per il suo comportamento.

Armando comunica la sua decisione di chiudere la conoscenza attuale perché interessato a una new entry di nome Valentina.

In studio ci sono anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri, visto le ultime dichiarazioni della dama bresciana al termine della sfilata della settimana scorsa.

La sfilata Ghiaccio bollente ha creato parecchie tensioni da quanto Veronica Ursida ha chiesto il cambio paletta per far votare Gianni Sperti al posto di Armando Incarnato.

Lo storico opinionista ha votato seguendo le proprie simpatie, votando la performance di Barbara con un 2. A quel punto la dama ha chiesto a Maria De Filippi di togliergli la paletta perché ingiusto.

La tensione in studio è salita alle stelle tra recriminazioni e attacchi al vetriolo, ma alla fine la sfilata è proseguita.