Uomini e donne, anticipazioni trono over 17 settembre 2019

Il conto alla rovescia per il trono over di Uomini e Donne è finito. Il dating-show dedicato alle dame e ai cavalieri in cerca dell’Amore torna più spumeggiante che mai.

Le prime anticipazioni ci raccontano di ritorni inaspettati, frecciatine al vetriolo e siparietti alla Tina Cipollari.

Anche quest’anno Gemma Galgani promette di diventare una delle protagoniste indiscusse del programma, ma al suo fianco ci sarà anche Ida Platano (ancora provata dalla fine della storia con Riccardo Guarnieri).

Tra i ritorni inaspettati, invece, sono stati segnalati quello di Barbara De Santi e Anna Tedesco. Tutti ricorderanno la lite tra la dama e Gianni Sperti per via della presunta relazione tra lei e Giorgio Manetti.

Dai primi rumors sembra anche che sia Riccardo Guarnieri che Armando Incarnato abbiano mostrato interesse per Valentina, una nuova dama del parterre.

La dama ha preferito uscire con Armando, visto la freddezza di Riccardo e per questo l’attenzione si è spostata sulla relazione tra il Guarnieri e Ida.

Alle provocazioni di Armando, però, è seguita una reazione esasperata di Ida, la quale non ha voluto spiegare le sue ragioni neanche a Maria De Filippi.

Armando ha ribadito il suo interesse per Ida ed è uscito per consolarla mentre Riccardo ha sottolineato la fine definitiva della sua relazione.

Ad allietare queste prime puntate ci sarà la sfilata di moda alla quale Gemma si è presentata vestita alla Marilyn Monroe. Ovviamente è stato immancabile il botta e risposta con Tina Cipollari.

Inoltre Tina è stata messa a dieta da Maria De Filippi. La sfida per lei è quella di perdere 20 Kg entro Natale con l’aiuto di una nutrizionista.

Myriam