Uomini e Donne, anticipazioni trono over 2 dicembre 2019

Le anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne ci raccontano che la storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è arrivata a un punto di svolta e non solo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Maria De Filippi parte proprio da Ida Platano e Riccardo Guarnieri e da come si erano lasciati i due dopo la precedente puntata.

Ida e Riccardo avevano deciso di lasciarsi, ma pare che il tarantino le abbia chiesto scusa e abbia provato a recuperare la situazione.

In studio, però, Ida confessa di voler interrompere la storia perché conscia che qualcosa è cambiato in lei. Le parole della dama spiazzano un po’ tutti i presenti.

Riccardo entra in studio e non riesce a esprimere i propri sentimenti se non in un pianto disperato, ma la padrona di casa lo invita a procedere con il suo progetto.

A questo punto il cavaliere tarantino le ha chiesto scusa per tutto quello che le ha fatto passare, facendole la proposta di matrimonio.

Dal canto suo, però, Ida è apparsa spiazzata e così Maria ha deciso di farli ballare al centro dello studio. Riccardo l’ha presa in braccio e l’ha portata dietro alle quinte. Le telecamere li hanno seguiti, salvo poi lasciarli soli.

Arriva il momento di Gemma Galgani. La dama torinese e Juan Luis hanno visto un film romantico in casona e si sono commossi nel guardarlo insieme.

La loro complicità, però, non basta ai presenti in studio, i quali mettono in discussione il reale interesse di Juan Luis per la dama torinese.

Il cavaliere replica dicendo di riuscire a sbilanciarsi soltanto quando trova un’intesa mentale e capisce di essere con la donna giusta.

Tina Cipollari non perde occasione di attaccare Gemma, tacciandola di pensare soltanto al trasporto fisico.

In studio arrivano Sosso Aruta e Ursula Bennardo e presentano la loro bambina a tutti, tra commozione e felicità.

Si passa ad Anna Tedesco e Samuel Baiocchi. Lei ha capito che l’interesse del cavaliere nei suoi confronti è solo fisico e per questo ha preso le distanze.

Gianni Sperti, però, continua a sostenere che la dama abbia qualcuno fuori e per questo si sente “costretta” a tenere tutti a distanza.

Arriva il momento di Valentina Autiero. La dama sta uscendo con Erik e ammette di essersi trovata bene con il cavaliere.

La padrona di casa manda in onda un filmato dal quale si scopre che Juan Luis ha trovato un regalo di Tina in camerino.

Tina chiede a Juan Luis di ballare nuovamente al centro dello studio e il cavaliere accetta di buon grado, scatenando la reazione di Gemma.

Juan Luis ha riferito di aver ricevuto tre mazzi di fiori anonimi con bigliettini, due dei quali riportavano la stessa calligrafia.

A questo punto Simonetta chiede a Juan di ballare, anche se chiarisce di non avergli mandato alcun omaggio floreale.

È il turno di Armando. Il cavaliere è uscito con Roberta e Veronica e afferma di aver percepito un’attrazione fisica nei confronti di Roberta, anche se non è ancora successo nulla.

Il cavaliere partenopeo, però, ha raggiunto Veronica la sera dell’uscita con Roberta e con la dama è scattato il bacio.

Simone rivela di aver sentito la dama in più di un’occasione e di aver scoperto che non è interessata ad Armando. Le parole del cavaliere, però, cadono nel vuoto.