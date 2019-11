Uomini e Donne, anticipazioni trono over 4 novembre 2019

Le anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne ci raccontano che le prossime puntate vedranno ancora protagonisti Gemma Galgani e la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Stando a quanto riportato da Vicolo delle News, infatti, Gemma si dice emozionata per l’uscita con il suo nuovo corteggiatore Juan Luis, il cavaliere venezuelano di 57 anni giunto in studio per conoscerla.

Tina Cipollari non perde occasione per fare ironia su Gemma e trovare qualche escamotage per farle passare la “tachicardia d’amore”.

Juan Luis organizza una specie di serenata per Gemma e la dama torinese sembra sciogliersi come neve al sole. insomma Jean Pierre è un lontano ricordo!

Si passa a Ida e Riccardo. I due sono usciti dal programma, ma le cose non vanno come previsto: Ida lamenta la freddezza di lui mentre Riccardo fa fatica a lasciarsi andare.

Ida e Riccardo si spostano dietro le quinte per discutere e fare il punto della situazione. Quando i due tornano in studio, poi, l’intervento di Armando Incarnato non fa altro che buttare benzina sul fuoco.

Negli ultimi giorni, infatti, Armando avrebbe postato delle Instagram Stories contro la coppia, sostenendo esattamente quando detto in studio.

La discussione viene interrotta da Tina, la quale si schiera dalla parte di Ida e Riccardo e descrive il comportamento del cavaliere napoletano come inopportuno e interessato.

Si passa a Jean Pierre. L’ex interesse amoroso di Gemma sembra intenzionato a proseguire la conoscenza con due dame.

Simone, invece, continua a complicare la situazione con le tre dame che sta conoscendo: Veronica Ursida, Valentina Autiero e Valentina F.

Myriam