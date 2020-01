Uomini e Donne, anticipazioni trono over 6 gennaio 2020

Le anticipazioni che ci arrivano dalle ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne ci rivelano un inizio anno davvero scoppiettante.

Gemma Galgani trono over Uomini e Donne – foto bigsta.net

Il nuovo anno si apre con il video-sfogo di Gemma Galgani. La dama piemontese ha preso male il dietrofront di Juan Luis Ciano.

Gemma spiega in studio di non aver avuto notizie di Juan Luis, salvo ricevere qualche chiamata negli ultimi giorni.

I dubbi sollevati da Armando Incarnato diventano più solidi a seguito delle parole di Antonio, un amico del cavaliere venezuelano che ha fatto sapere via social che Ciano sarebbe in studio per guadagnare visibilità.

Juan Luis ha provato a negare ogni accusa, ma ormai nessuno crede più alle sue parole e il pubblico vorrebbe vederlo fuori dal parterre.

Tina Cipollari non perde occasione per infierire contro Gemma e la dama decide di dire addio al suo interesse amoroso.

Dal canto suo, però, Juan Luis chiede di poter corteggiare Aurora per restare nel programma, ma la dama rifiuta il suo corteggiamento.

Maria De Filippi è costretta a chiedere alle dame se sono interessate a Juan Luis, ma il parterre si dimostra solidale con Gemma.

Si passa a Jean Pierre e alle sue frequentazioni con Aurora e Antonella: la prima ha deciso di interrompere la conoscenza mentre la seconda ha preferito proseguire nonostante i presupposti.

Lo studio recrimina la scelta di Antonella e la dama decide di assecondare i consigli del pubblico e uscire anche con altri cavalieri del parterre.

Si cambia clima con l’ingresso di Enzo Capo e Pamela Barretta. I due raccontano di essersi innamorati e di fare progetti per il futuro.

Arriva il momento di Erik e Valentina. I due hanno chiuso la conoscenza a causa della tendenza della dama a intristirsi.

Valentina inizia a interrogarsi su i suoi errori, ma Gianni Sperti ha provato a consolarla dicendo che prima o poi troverà la sua anima gemella.

Si passa a Barbara De Santi. La dama si è vista sia con Pasquale che con Amedeo, ma ha deciso di chiudere la frequentazione con entrambi.

Il botta e risposta fa emergere qualcosa di inaspettato: Armando le ha lasciato il numero, ma la dama ha rifiutato. Eppure i due hanno ballato in più di un’occasione.