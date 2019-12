Uomini e Donne, anticipazioni trono over 9 dicembre 2019

Le anticipazioni riguardanti il trono over di Uomini e Donne ci rivelano che le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena.

Juan Luis Ciano trono over Uomini e Donne- foto twnews.it

Da quello che è trapelato fin ora, infatti, sembra proprio che Armando Incarnato svelerà alcuni “segreti” su Juan Luis Ciano. E non solo.

Quello che sappiamo è che Armando ha svelato di avere le prove che il nuovo interesse amoroso di Gemma Galgani stia sentendo altre signore al di fuori del programma.

Da un lato Gemma non sa come prendere la notizia mentre dall’altro lato Juan Luis nega quanto detto dall’Incarnato.

Si passa ad Ida Platano e Riccardo Guarnieri. In studio tutti i presenti attendono di conoscere la risposta di Ida alla proposta di matrimonio, ma la parrucchiera non risponde in maniera decisa.

La dama bresciana non si sbilancia spiegando di voler costruire basi solide per una futura unione e non voler perdere Riccardo.

Al momento non è ancora chiaro se i due continueranno a palesare i loro sforzi e progressi come coppia o continueranno a provare a stare insieme fuori dal contesto televisivo.

L’attenzione si sposta su Armando e Veronica. I due hanno deciso di non portare avanti la loro conoscenza in quanto lui ritiene la dama troppo costruita.

Dal canto suo, però, Armando ha fatto sapere di voler continuare a conoscere Roberta Di Padua, ma la dama non ha replicato in quanto non presente nel parterre femminile.