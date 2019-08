Uomini e Donne, Barbara De Santi vorrebbe diventare amica di Gemma Galgani

Barbara De Santi vorrebbe diventare amica di Gemma Galgani. L’ha rivelato lei stessa al magazine DiPiù in cui ha spiegato i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dalla dama torinese del trono over di Uomini e Donne.

Che cosa è successo tra l’acerrima nemica di Tina Cipollari e Barbara De Santi? “Gemma era una donna che stimavo molto – ha rivelato la dama -. Quando nel 2011 ho iniziato a frequentare Uomini e Donne, Gemma era il mio riferimento… era la persona con cui mi consigliavo quando c’era da capire se un uomo poteva o meno fare al caso mio. Poi, però, i nostri rapporti si sono rovinati. Ma non certo per colpa mia, ma di Giorgio Manetti. L’uomo che con lei ha scritto le pagine più romantiche di Uomini e Donne – ha proseguito -, all’inizio desiderava me. Ero io la donna che gli piaceva. A Gemma questa cosa non è mai andata a genio, non voleva entrare in competizione, così ha iniziato ad attaccarmi in ogni modo. Anche fisicamente. Siamo andate avanti per anni a non sopportarci”.

Ora l’insegnante guarda avanti e spera di diventare amica della torinese: “Tra me e Gemma qualcosa è cambiato. Abbiamo parlato. Io l’ho difesa quando un corteggiatore troppo aggressivo ha cercato di attaccarla. Insomma, ci siamo piaciute di più. Mi piacerebbe uscire con lei, diventare sua amica. Vedremo come andrà a settembre”.

Redazione-iGossip