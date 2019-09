Uomini e Donne, Gemma Galgani esalta il libro di Giulia De Lellis sulle corna

Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne ha esaltato il libro dell’ex corteggiatrice del trono classico Giulia De Lellis sulle corna in un video condiviso con i suoi follower di Instagram. L’ex compagna di Giorgio Manetti ha ricevuto in anteprima il libro dell’ex fidanzata di Andrea Damante con una dedica particolare che l’ha fatta commuovere. Nel video social l’acerrima nemica di Tina Cipollari è apparsa commossa e molto felice per il successo della sua amica.

Il libro autobiografico dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e web influencer si intitola “Le corna stanno bene su tutto” ed è uscito nelle librerie il 17 settembre scorso. Il tema principale di questo libro scritto a quattro mani con Stella Pulpo è proprio il tradimento subìto dall’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e attuale deejay.

La dama torinese non ha potuto partecipare alla presentazione del libro in conferenza stampa, alla presenza di numerosi giornalisti e soprattutto di un foltissimo pubblico di fan: “Ciao Giulia, oggi vorrei essere a Milano per la presentazione del tuo libro ma purtroppo non posso esserci. Però ho avuto una sorpresa bellissima, ho avuto il libro in anteprima con una dedica che mi ha veramente emozionata alla quale non aggiunto molte parole perché le tue sono state belle. Io posso solo dirti che ti auguro un meritatissimo successo”.

Gemma ha poi dichiarato: “Tante donne, di tutte le età, si ritroveranno in questa tua esperienza! Si soffre, si sopravvive e si rinasce più forti di prima! Brava Giulia, sono felice per questo tuo successo!”.

Giulia ha scritto la seguente dedica a Gemma: “Ad una donna, dolce, sensibile e amorevole. Love”. L’amicizia che lega le due è davvero incantevole. L’ex corteggiatrice, ha poi ringraziato la dama del trono over così: “Ciao Gemmina! Grazie, grazie, grazie, sei speciale!”.

