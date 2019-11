Uomini e Donne: Giorgio Manetti parla di Gemma Galgani, Tina Cipollari e Anna Tedesco

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ha parlato di Gemma Galgani, Tina Cipollari e Anna Tedesco al settimanale di cronaca rosa Mio. Oggi Il Gabbiano è felicemente fidanzato e convive con Caterina, ma sulla sua ex fidanzata Gemma ha asserito: “Gemma? Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento. Dopo dieci anni le auguro di trovare ciò che cerca, ma io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos’altro aggiungere”.

La dama Anna Tedesco è tornata nel parterre del trono classico di Uomini e Donne. A tal proposito Manetti ha spiegato: “C’è sempre stata una bella amicizia e ci sarà sempre. È rientrata a Uomini e Donne e le auguro buona fortuna. Ho notato che la punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei. Non mi piacciono le allusioni velenose”.

Giorgio è ancora legatissimo alla famosa e storica opinionista del programma tv di Canale 5, Tina Cipollari: “Ho saputo della sua dieta e faccio il tifo per lei, può farcela! Ci vediamo ogni tanto al ristorante del suo fidanzato Enzo, a Firenze, dove spesso vado a cena con Caterina”.

Redazione-iGossip