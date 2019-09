Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani

Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua ex fidanzata, la dama del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani, dalle pagine del magazine Lei. Il Gabbiano non tornerà nel salotto tv di Maria De Filippi, perché è felicemente fidanzato, ed è impegnato con un altro progetto tv.

Giorgio ha infatti dichiarato al magazine: “Gemma? Non l’ho più sentita al telefono dal 4 settembre 2015, quindi sono passati 4 anni dalla nostra ultima conversazione. Leggo notizie di lei su Internet, qualche volta ho guardato le puntate di Uomini e Donne, ma è sempre la stessa storia: l’ho conosciuta in quel modo e la ritrovo ancora in quel modo”.

Lui ormai ha voltato decisamente pagina in amore: “Conviviamo sulle colline intorno a Firenze. È stata una riscoperta perché ci conoscevamo già in passato. Una volta chiusa la mia esperienza a Uomini e Donne abbiamo ripreso i rapporti. È una persona bella e pulita. Non potrei chiedere di meglio”.

La dama torinese è stata confermata nel parterre del trono over. La nuova edizione di U&D avrà inizio lunedì 16 settembre 2019, alle 14.45 su Canale 5.

Redazione-iGossip