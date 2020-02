Uomini e Donne, Giovanna Abate delusa da Giulio Raselli: il duro sfogo

Giovanna Abate è rimasta molto amareggiata e delusa dall’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli. L’ex corteggiatrice del trono classico ha finalmente rotto il silenzio e rivelato cosa realmente pensa della scelta del tronista, sfogandosi dalle pagine di Uomini e Donne Magazine.

Giovanna ha esordito così: “Sono tanto dispiaciuta per come è andata a finire, ma lo sono ancora di più per come Giulio ha scelto di farla finire tra noi. Quasi non riesco a pensare in questo momento a ciò che di bello avrebbe potuto esserci tra di noi. Giulio con il suo atteggiamento non mi ha dato più neanche un motivo per poter stare male per lui. Non dico che meritassi per forza di essere la scelta, ma so di certo che non meritavo di essere trattata in quel modo, fosse solo, anche tralasciando in questo momento i miei sentimenti, per i quattro mesi di percorso che abbiamo fatto insieme. Ci vuole buon senso oltre che tatto nella vita e questo a prescindere dal contesto. Bisogna avere rispetto per le persone”.

L’ex corteggiatrice ha poi proseguito: “Giulio stesso sa benissimo quanto possa far male una situazione del genere e per questo non doveva trattarmi con l’indifferenza con cui mi ha trattata. È un uomo di 30 anni e avrei voluto si comportasse come tale fino all’ultimo. Mi aspettavo che non si facesse influenzare dal mio atteggiamento e andasse oltre. Specialmente nel giorno della scelta. Avrebbe dovuto capire che al mio cuore avrebbe fatto effetto andare via senza di lui e magari avrebbe potuto comportarsi di conseguenza. Credo che Giulio il suo cuore a me non lo abbia mai aperto”.

L’ex corteggiatrice romana ha continuato parlando della scelta di Giulio: “Secondo me la scelta è molto di ormone (ride ndr). Non credo che nel loro rapporto ci sia stata un’evoluzione. Giulia fin dal primo giorno in cui è scesa dalle scale ha dato a Giulio un ‘boom’ emozionale davanti al quale lui ha perso la razionalità. La scelta di uscire dal programma con Giulia, secondo me, lui l’aveva presa già da un po’”.

Per poi sottolineare: “La verità è che tutto quello che ho fatto con Giulio l’ho sentito e che rifarei ogni cosa. Dovrei forse rimpiangere di non avergli fatto vedere delle mie fragilità, ma alla fine va bene così: evidentemente il mio inconscio sa benissimo a chi mostrare il suo lato più fragile e a chi no… […] A oggi sono più sicura di me e ho raggiunto – ha concluso -, grazie a questa avventura e al di là di Giulio, consapevolezze importanti”.

E voi che cosa ne pensate del suo sfogo?