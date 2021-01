Uomini e Donne in versione VIP in prima serata su Canale 5 a settembre? L’indiscrezione scoppiettante è stata lanciata dal blogger Amedeo Venza su Instagram Story. Proprio come è già successo con altri programmi Mediaset, vedasi Grande Fratello e Temptation Island, anche Uomini e Donne potrebbe avere la sua versione VIP.

Maria De Filippi – Foto: Facebook

Amedeo Venza ha scritto nelle sue storie: “Mediaset insieme a Maria De Filippi – ha scritto il blogger nelle storie del suo profilo Instagram – sta pensando a una nuova programmazione in versione vip, che punterebbe alla prima serata di Canale 5 e nelle vesti di opinionista potrebbe esserci Giulia De Lellis”.

L’ex corteggiatrice del trono classico ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis, nonché scelta dell’ex tronista e deejay Andrea Damante, potrebbe ricoprire il ruolo che nella versione classica è di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Ma non è finita qui. Sui social sono in molti a scommettere che nel progetto potrebbe finire anche l’influencer e attuale concorrente del GF Vip 5, Tommaso Zorzi. Del resto Maria De Filippi, poche settimane fa in diretta al Grande Fratello Vip, ha svelato all’influencer di volerlo con lei a lavorare nella sua redazione.

E voi che cosa ne pensate di questa indiscrezione bomba? Vi piacerebbe assistere alla versione VIP di Uomini e Donne? Scrivete i vostri commenti qui sotto!