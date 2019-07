Uomini e Donne, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati? La dichiarazione dell’ex tronista

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati? Il rumor è iniziato a circolare con una certa insistenza sul web, allarmando i fan della coppia di Uomini e Donne. Che cos’è successo in questi ultimi giorni? Un post social piuttosto ambiguo dell’ex corteggiatrice del trono classico ha scatenato una valanga di ipotesi e pettegolezzi. “Alcune volte preferisco tacere”, ha scritto Sonia.

L’ex concorrente di Temptation Island Vip ha voluto subito fare chiarezza mediante una Instagram Story, dopo il “terremoto social” scatenato dal messaggio di Sonia.

“Ciao amici, come state? Tutto bene? Innanzitutto io non volevo fare questo video perché mi sembrava un po’ assurdo. Fare un video per cosa?”, ha sottolineato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Poi ha affrontato di petto la situazione e ha smentito categoricamente questo rumor: “In realtà non è successo nulla. Questo perché io non ho lasciato Sonia, non ho lasciato nessuno. Boh… non so che dire”. Ha infine chiuso così l’argomento: “Mi hanno taggato in tante foto dicendo delle c*****e, insomma, perché non è successo nulla”.

Capitolo chiuso? Sì, almeno per ora.

Redazione-iGossip