Uomini e Donne, la confessione di Sara Tozzi

La neo tronista di Uomini e Donne ed ex tentatrice della sesta edizione di Temptation Island, Sara Tozzi, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha rivelato di avere il terrore delle fregature e degli uomini poco seri. “Maria e la redazione mi fanno sentire protetta – ha detto Sara -, so di essere in buone mani. Ho sofferto molto per la mia ultima relazione. È finita meno di un anno fa. È stata una grossa batosta, non è stato facile rialzarsi”.

A proposito del loro rapporto infatti, l’ex tentatrice di Arcangelo Bianco a Temptation Island ha confessato: “Abbiamo un rapporto un po’ difficile. Per deformazione professionale, lui bada molto alle apparenze e io alla sostanza”.

Per quanto riguarda invece i motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta di salire sulla tanto ambita poltrona rossa, Sara ha rivelato: “Spero di trovare un ragazzo rispettoso, che non sia egoista e che sappia prendersi le sue responsabilità”.

Redazione-iGossip