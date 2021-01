Uomini e Donne news: doccia fredda per Gemma Galgani, Maurizio Guerci le dice addio

Uomini e Donne ultime news e gossip. Ennesima doccia fredda per la famosa e chiacchieratissima dama torinese del trono over Gemma Galgani. Inizio 2021 disastroso per Gemma. Maurizio Guerci le ha detto addio. Un’altra brutta delusione per la storica dama del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Durante una puntata registrata agli inizi di gennaio, Maurizio ha comunicato la sua decisione che ha spiazzato Gemma.

Al centro dello studio, Gemma ha raccontato gli ultimi giorni con Maurizio e con rammarico ha fatto sapere di aver sentito poco il cavaliere durante queste feste natalizie.

La dama torinese ha raccontato un episodio risalente al 26 dicembre, durante il quale lui le avrebbe attaccato il telefono in faccia quando qualcuno ha suonato al citofono.

Gemma Galgani ha dichiarato di aver saputo che in quel momento Maurizio aveva ricevuto una visita da un’amica. La dama torinese ha dichiarato che avrebbe voluto trascorrere il Capodanno 2021 con il cavaliere ma non si sono visti.

Gemma ha fatto presente di aver voluto incontrarlo per parlare ma lui avrebbe rifiutato un confronto. In puntata Maurizio ha annunciato a sorpresa di vivere un momento difficile e di voler chiudere la frequentazione con Gemma Galgani. Per Maurizio c’è un’altra…

Il 2021 inizia nel peggiore dei modi per la acerrima nemica di Tina Cipollari.