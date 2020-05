Uomini e Donne, Tina Cipollari: “Per 2 settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi”

Tina Cipollari di Uomini e Donne ha confessato al settimanale di cronaca rosa Nuovo che per due settimane non riusciva a dormire e aveva gli incubi. La storica e famosa opinionista del chiacchierato e discusso programma pomeridiano di Canale 5 sta attraversando questo periodo difficile e delicato a casa a Roma con i tre figli, ma distante dal compagno Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari Uomini e Donne – foto it.glbnews.com

L’ex concorrente di Pechino Express ha affermato: “Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto. Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli”.

Ovviamente le manco tantissimo il suo adorato partner: “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”.

Parlando della sua quotidianità con i ragazzi ha spiegato: “Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. L’unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”.

