Valentina Autiero ha rivelato che al giovane cavaliere Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius, non piace nessuna, ma vuole solo giocare. La dama sta frequentando Germano, un signore di 38 anni dal fascino mediterraneo. Tra i due è nato un bel feeling. I modi di fare dell’uomo, però, non sembrano convincere del tutto Valentina Autiero.

La dama del trono over, intervistata dal magazine ufficiale del chiacchieratissimo e discusso programma tv di Canale 5, ha dichiarato: “Siamo in una fase di conoscenza. Di lui mi fido ma vado cauta. Un uomo così pacato è difficile che possa starmi accanto, serve una via di mezzo. All’esterno lui è un’altra persona, ma poi quando entra in studio esce fuori tutt’altro. Fa fatica a tirare fuori il suo carattere. […] Dopo tutte le delusioni e incomprensioni voglio andarci più cauta. I miei sentimenti sono restii a uscire”.

Su Sirius ha le idee chiare: “Credo che non gli piaccia nessuna. […] Lo vedo che mi guarda e mi sorride: penso che voglia giocare. È sempre lento nelle cose che fa e appena percepisce di stare spalle al muro fa cento passi indietro. Verso Nicola avevo una curiosità estetica, ma a oggi mi è calato qualsiasi interesse. È un capitolo chiuso”.

La dama del parterre over ha inoltre rivelato di trovare Gianluca De Matteis interessante e molto bello esteticamente: “I ragazzi del trono classico li vedo tutti troppo piccoli. Gianluca, il tronista, invece mentalmente è intrigante. Oltre a essere un bellissimo ragazzo, si vede che sa il fatto suo. È diverso dai suoi coetanei”.

