Valentina Autiero rivela: “È un programma che rifarei, però ho dei rimpianti”

Valentina Autiero, ex dama del trono over, ha rivelato che Uomini e Donne è un programma che rifarebbe, però ha dei rimpianti. L’ex dama ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha commentato la scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: “Non ho mai creduto nelle minestre riscaldate, Roberta lo sa, ma era giusto che seguisse il suo cuore e sono convinta che abbia preso la decisione migliore”.

A proposito della sua amicizia con Roberta, Valentina Autiero ha confessato: “La nostra amicizia è nata un po’ per caso. […] Abbiamo sempre avuto gusti diversi in fatto di uomini, e questo ha fatto sì che non ci scontrassimo quasi mai per lo stesso cavaliere. Roberta è una persona dolce, una donna di casa, un’amica che ti riempie di attenzioni e io credo di essere lo stesso per lei. Ogni mattina è la prima telefonata che faccio”.

Per quanto riguarda la sua esperienza a Uomini e Donne, Autiero ha rivelato di avere dei rimpianti: “È un programma che rifarei mille volte, mi ha dato tantissimo, ma è naturale che resti il rimpianto di aver chiuso il percorso per l’uomo sbagliato. Non cerco più l’uomo delle favole, ma un uomo concreto […] Qualcosa dentro di me è cambiato: ho l’esigenza di trovare delle affinità elettive e di avere vicino un uomo a cui affidarmi davvero. Nel parterre over ho notato due cavaliere: Gero, di cui mi sarebbe piaciuto capire meglio il carattere e stuzzicarlo un po’, e Luca, la new entry. Nelle donne che hanno di fronte non vedo né una grande personalità né passionalità. Si espongono poco e pretendono ancora di meno”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!