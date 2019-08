Valentina Dallari di Uomini e Donne ha scritto un libro sull’anoressia. Sarà disponibile nelle librerie a fine settembre. L’ex tronista del trono classico ha svelato il nome del libro sui social: Non mi sono mai piaciuta.

La 25enne web influencer e deejay ha rivelato ai follower: “Ho un annuncio importantissimo da fare, un annuncio talmente fresh che non sapevo nemmeno di dover fare fino a qualche ora fa. Ho il piacere di presentarvi il mio libro! Questo è il titolo, Non mi sono mai piaciuta, ed è un libro scritto interamente da me come vi avevo giù spiegato – ha proseguito l’ex tronista Valentina Dallari -. Ovviamente rimanete sintonizzati perché ci saranno tantissime altre sorprese prima dell’uscita ufficiale a fine settembre. Sono emozionatissima e non vedo l’ora che possiate leggerlo e dirmi cosa ne pensate. Sono strafelice!”.

I fan non vedono l’ora di acquistarlo.

Redazione-iGossip