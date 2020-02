Valentina Mangini va pazza per gli uomini più giovani. La 48enne dama di Firenze ha sviluppato diverse conoscenze, anche con uomini più giovani di lei come Erik Pregnolato, negli ultimi tempi.

Valentina Mangini – Foto: Facebook

“Effettivamente di base – ha confessato la dama toscana al settimanale Uomini e Donne Magazine – devo dire che gli uomini più giovani mi piacciono di più perché, al di là del mio aspetto giovanile, io dentro mi sento giovanissima e ho un sacco di energie. Inoltre io stessa, a quanto pare, attraggo gli uomini più piccoli di me. Mi rendo conto che tutto ciò a volte sia un problema, si innesca un effetto boomerang perché poi non è sempre facile confrontarsi con loro per me che, di fatto, ho quasi quarantanove anni”.

La dama toscana del trono over ha poi descritto molto bene le caratteristiche del suo tipo di uomo ideale. “All’inizio sono rimasta colpita da Armando – ha confidato Valentina -, ma non ho avuto nessun colpo di fulmine in particolare. Caratterialmente il mio uomo deve essere carismatico, non deve essere assolutamente introverso o silenzioso. Mi piace l’ironia; non tollero invece la possessività, perché mi fa paura. Vorrei una persona che sappia condividere e assolutamente passionale a trecentosessanta gradi. A Uomini e Donne mi auguro di trovare un uomo che sappia andare oltre le apparenze – ha proseguito -, oltre il mio aspetto fisico. Vorrei un uomo leggero, ossia in grado di farsi scivolare le cose addosso, e al contempo profondo nella volontà di costruire una storia con me”.

Riuscirà a trovare l’anima gemella nel salotto tv di Maria De Filippi? Che cosa ne pensate?