Valentina Pivati di Uomini e Donne chiede cena gratis per lei e il fidanzato a un ristorante in Sicilia: la risposta epica

Valentina Pivati di Uomini e Donne è tornata prepotentemente al centro del gossip nazionale in queste ultime ore perché ha rimediato una pessima figura… Che cosa è successo? Perché si sta parlando di lei in questi giorni sul web?

Alcuni di voi si staranno domandando: chi è Valentina Pivati? Che lavoro fa Valentina Pivati? Ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne era stata scelta dall’ex tronista Mariano Catanzaro durante l’edizione dello scorso anno. La loro storia d’amore finì in fretta e furia, senza grossi rimpianti. Oggi è felicemente fidanzata e lavora come influencer.

Ma dopo la stretta di Instagram sui like, ora i web influencer vengono letteralmente derisi e presi per i fondelli. Valentina Pivati ha inviato una richiesta molto in voga tra i web influencer a un noto ristorante siciliano: “Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati e grazie ad un programma televisivo sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare su Instagram, iniziando così un lavoro di influencer. Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me ed il mio compagno per una cena. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti. Valentina”.

La risposta epica del ristoratore sta facendo rapidamente il giro del web, tra il sostegno e gli applausi del popolo della Rete: “Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafu”.

