Valeria Bigella di Uomini e Donne smentisce il flirt con Antonio Moriconi

Valeria Bigella di Uomini e Donne ha smentito categoricamente il flirt con l’ex corteggiatore del trono classico Antonio Moriconi. In precedenza anche quest’ultimo aveva negato il flirt, parlando di incontri per questioni lavorative.

Valeria Bigella di Uomini e Donne ha scritto sui social: “Ho appena aperto i social e niente, vedo che la gente continua a sparare delle enormi cavolate. Ribadisco ancora una volta che tra me e Antonio non c’è niente. Siamo due persone che si conoscono, ci siamo conosciuti in ambito lavorativo. Ci siamo visti due volte, tra cui ieri in spiaggia”.

Per poi sottolineare: “Eravamo da soli, ci siamo messi vicini a fare una chiacchiera. Questo non vuol dire che fra me e lui c’è una storia, che ci frequentiamo, che c’è un flirt in corso…”.

Valeria Bigella di Temptation Island si è poi sfogata duramente: “Mi sono veramente rotta le scatole di tutto ciò. Anche perché trovo veramente poco rispettoso mettersi lì a fare delle foto senza senso. E godetevi di più le vacanze! Siete in vacanza, pensate a voi. Divertitevi invece di stare lì a rompere le scatole alla gente”.

