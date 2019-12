Veronica Burchielli di Uomini e Donne dopo la scelta: “Difficile capire per molti di voi”

Veronica Burchielli di Uomini e Donne dopo la scelta di abbandonare il trono per tornare dall’ex tronista Alessandro Zarino ha dichiarato sul suo profilo Instagram che per molti dei suoi followers è difficile capirla.

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino – Foto: Instagram

Veronica ha scritto su Instagram: “Eccomi qua.. ciao ragazzi! So che il mio non è stato il classico persocorso a Uomini e Donne, non è stato un percorso lineare con le dinamiche che ci si aspetterebbero.. questo lo ha reso difficile da capire per molti di voi ma forse è ciò che lo ha reso più sentito. Non è facile mettersi in gioco, non è facile mettere a nudo le proprie emozioni e non è facile ascoltarsi. Non è facile ammettere di essere fragili ma forse è li che sta la vera crescita di una persona, al contrario è facile giudicare a vista. Un percorso fatto di pancia dal primo momento – ha aggiunto -, di emozioni, di paure, di sentimenti e se è vero che i sentimenti sono irrazionali non ci si possono aspettare l percorsi facili, lineari e perfetti. Un grazie speciale a quelle persone che hanno continuato a sostenermi sin dall’inizio quando ancora ero corteggiatrice , andando oltre, capendo. Ho ricevuto tanti messaggi da donne e ragazze solidali. Siete stupende. La foto seguente mi piace molto perché agli occhi miei rispecchia la sensazione che ho percepito dalla nostra prima esterna “PROTEZIONE”. Lui gigante mentre io piccolina ed è proprio così che lui mi chiama “a piccoliiiin” !! Un grazie a te per avere creduto in noi. Non esistono percorsi giusti, esistono i percorsi e questo doveva essere il mio, il nostro. Le cose non succedono per caso”.

Sotto al post della sua dolce metà, Alessandro Zarino ha commentato: “Tranquilla piccola che chi ha cuore e guarda oltre ha capito ciò che sei… ricorda tutti sbagliano e possono sbagliare ma l’importante è rimediare e tu ci stai provando..Io sarà sempre al tuo fianco in questo percorso. Augurio per noi se son rose fioriranno. Ben tornata Piccola!”.