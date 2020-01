Veronica Burchielli su Alessandro Zarino: “Ci stiamo vivendo, scoprendo e conoscendo”

Veronica Burchielli è tornata a parlare della sua neo storia d’amore con Alessandro Zarino con i suoi followers di Instagram. L’ex tronista ha rivelato che lei e Alessandro si stanno vivendo, scoprendo e conoscendo.

“Alessandro è premuroso e suscettibile – ha asserito Veronica -. È protettivo, mi ha difesa sempre anche quando ero all’interno del programma. Io invece sono orgogliosa e testarda ma ci sto lavorando. Pregi? Sono un sacco solare, premurosa e sincera. Credo che nulla venga al caso. Indietro non si può tornare, se è servito per renderci più uniti oggi e consapevoli, allora va bene così. Subito dopo il programma ci siamo stretti…La gelosia? La apprezzo se è sana – ha aggiunto -. Io sono gelosa ma non possessiva e credo sia la cosa più importante. Non si è di proprietà nemmeno con un anello al dito, bisogna lasciare libere le persone. Trattare una persona come se fosse una proprietà è levargli la dignità”.

Ha poi risposto così alle critiche di chi l’ha accusata di essere opportunista: “Se perdessi Veronica perderei la parte più vera e bella…sono una ragazza come voi, non sono nessuno ho solo partecipato a una programma (e questo non per sminuirlo)”.

Alla Burchielli sono arrivate anche diverse domande riguardo ai problemi alimentari di cui ha soffermato in passato: “Io ho paura a trattare questo argomento, ho paura di mandare messaggi sbagliati, e ho deciso che non racconterò la mia storia, ma ci tengo a dirvi: ragazze non createvi termini di paragone. Ogni persona che sia donna o uomo ha il suo peso, non esistono termini di paragone, se lo volete come stimolo sano per il dimagrimento ok ma anche lì non identificatevi, perché ognuno è diverso, ha un proprio stile di vita, e degli obbiettivi diversi. Fatevi seguire, è sbagliato pensare che si possa fare tutto da soli, se così fosse non si avrebbero problemi. E ragazze ricordatevi di non ridurre tutto ad un numero sulla bilancia, siete tutte bellissime”.