Ursula Bennardo contro i ritocchini di Gemma Galgani: “Problema psicologico”

Ursula Bennardo si è scagliata duramente contro i ritocchini della famosa e popolare dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Gemma Galgani di Uomini e Donne si è infatti rifatta anche il seno. La chiacchierata e famosa dama torinese del trono over è tornata dal chirurgo. La sua acerrima nemica, Tina Cipollari, e l’ex gieffino vip, Giacomo Urtis, l’avevano previsto con largo anticipo. Dopo i ritocchi estetici al viso dello scorso anno, Gemma Galgani si è rifatta il decolleté. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal settimanale Nuovo.

L’ex dama del trono over Ursula Bennardo ha commentato sibillina la notizia, affermando: “Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico!”. La compagna di Sossio Aruta, che ha specificato di essere favorevole alla chirurgia estetica impiegata con giudizio, non sembra approvare la scelta della Galgani, e vede in lei un tentativo di fermare l’età che avanza.

“Sogna un principe azzurro giovane e bello come Giorgio”, ha ammesso Ursula lanciando una bella stoccata a Gemma, in riferimento alla sua sofferta storia d’amore con Giorgio Manetti.

La celebre e amatissima vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, aveva previsto tutto e lo scorso settembre aveva rivelato a Nuovo Tv: “A Gemma non basta il lifting: vuole rifare anche il seno! Fidatevi di me che adesso farà pure quello, è soltanto questione di tempo e succedere. Una volta che si comincia, si entra in un tunnel”. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis aveva aggiunto: “Otto volte su dieci chi si fa ritoccare poi ritorna per un secondo intervento. Perché è probabile che si faccia prendere la mano. Perché avrà bisogno di un “mantenimento” per il lifting. Quindi farà altri interventi vedrete“.

A presto con nuove news, gossip e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!