Valentina Nappi, Malena e Martina Smeraldi insieme per l’ultimo film di Rocco Nazionale. Un tris eccezionale e spettacolare per la famosa casa di produzione cinematografica a luci rosse diretta da Siffredi. I fan delle tre attrici italiane sono in estasi. L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi è riuscito a riunire le tre grandi big del cinema adult italiano. In precedenza Malena Nazionale, battezzata agli esordi della sua carriera proprio da Rocco con lo pseudonimo Malena la Pugliese, aveva girato diversi film con Martina Smeraldi, ma mai con Valentina Nappi.

Martina Smeraldi, Valentina Nappi e Malena – Foto: Tgcom24.mediaset.it

Valentina Nappi era invece apparsa con Martina Smeraldi sui social un po’ di tempo fa, mandando in visibilio i fan. Ora tutte e tre saranno insieme per l’ultimo film di Siffredi. Una vera e propria sorpresa dato che Valentina Nappi non era in buoni rapporti con Rocco Nazionale, dopo che proprio quest’ultimo l’aveva lanciata nel mondo a luci rosse.

Martina Smeraldi e Valentina Nappi – Foto: Instagram

Per quanto riguarda Martina, lei aveva mosso i primi passi nel mondo adult italiano con l’attore, regista e web influencer Max Felicitas. La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è poi entrata successivamente a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Nazionale.

L’ex politica del Partito Democratico e attrice barese Malena era stata lanciata nel mondo adult sempre da Rocco diversi anni fa.

Malena, Rocco Siffredi e Martina Smeraldi – Foto: Screenshot da video YouTube

Dopo l’Eurovision, gli Europei, e le Olimpiadi, Rocco ha annunciato ironicamente che grazie alle tre star del cinema a luci rosse made in Italy il tricolore continuerà a sventolare sul tetto del mondo. In più la presenza del po***star francese Vince Carter suggerisce una nuova accesa sfida tra l’Italia e i transalpini…