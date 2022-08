Valentina Nappi, Rocco Nazionale e Malena saranno i grandi protagonisti della fiera erotica 2022 di Bergamo. Il grande e super evento per adulti si svolgerà nella nota discoteca “Bolgia” nei pressi della città lombarda, alla fine del prossimo mese. A darne notizia è il magazine Mow, che pubblica in anteprima alcuni degli appuntamenti più bollenti della calda estate 2022.

Rocco Siffredi e Valentina Nappi – Foto: Facebook

«Durante l’ultimo weekend di agosto in provincia di Bergamo prende il via l’importante fiera erotica e tra i partecipanti: la diva partenopea Valentina Nappi, il leggendario Rocco Siffredi – riporta il magazine lifestyle – nonché l’attrice hard di Gioia del Colle: Milena Mastromarino, in arte Malena, che è anche la co-conduttrice della kermesse erotica lombarda».

Malena – Foto: Instagram

Come ben ricorderete sia Filomena Mastromarino, battezzata Malena la Pugliese agli esordi della sua carriera a luci rosse e oggi conosciuta come Malena Nazionale, sia Valentina Nappi sono state scoperte ormai tanti anni fa dal leggendario e mitologico Rocco Nazionale.

Le attrici di film per adulti più ricercate nel 2021

Martina Smeraldi, Valentina Nappi e Malena – Foto: Tgcom24.mediaset.it

Soltanto lo scorso anno Malena, Martina Smeraldi e Valentina Nappi sono risultate essere le attrici di film adult più cliccate del 2021 secondo la classifica stilata da una nota piattaforma del settore. Il nostro paese si trova al quinto posto della classifica, preceduta da Francia (quarta), Giappone (terzo), Regno Unito (secondo) e Stati Uniti (primi). In base ai video più seguiti e popolari su una celebre piattaforma di contenuti adult, la nota attrice ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Malena Nazionale è al primo posto in Italia.

Al secondo posto si piazza la nuova stella del cinema nazionale a luci rosse: l’attrice Martina Smeraldi scoperta dal collega attore, regista e produttore cinematografico adult Max Felicitas e rilanciata da Rocco Nazionale. Martina Smeraldi ha girato diverse scene piccanti sia con Malena sia con la terza classificata di questa speciale classifica, vale a dire la diva italiana Valentina Nappi.