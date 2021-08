Valentina Nappi si schiera contro i no-vax sui set a luci rosse

Valentina Nappi è fermamente contraria alla presenza dei colleghi no-vax sui set a luci rosse. La famosa e popolare attrice italiana del cinema adult ha le idee piuttosto chiare. La collega vip di Martina Smeraldi e Malena la Pugliese vuole lavorare in completa sicurezza. In un’intervista rilasciata al quotidiano torinese La Stampa, Valentina Nappi ha raccontato: «Ho rallentato, ma perché i set non devono essere sicuri? Se fossi un produttore chiederei il green pass, perché in caso di contagio dovrei pagare a tutti l’hotel per la quarantena. Invece pure nel po**o esistono i No vax».

Valentina Nappi – Foto: Instagram

La celebre attrice di film per adulti ha poi accusato apertamente il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando di persone vaccinate che strizzano l’occhio ai no-vax per i voti: «Non capisco perché non venga multato (per non indossare la mascherina), mentre un ragazzo a Noto deve pagare 10mila euro per aver mostrato il sedere».

Valentina ha aggiunto di aver scelto di frequentare solo persone vaccinate ironizzando sul fatto che per entrare a casa sua serve il green pass. Un positivo sul set comporterebbe l’avere tutto lo staff in quarantena e in questo modo si andrebbe a perdere altro denaro e tempo.

Valentina Nappi, Malena e Martina Smeraldi insieme in un film

Martina Smeraldi, Valentina Nappi e Malena – Foto: Tgcom24.mediaset.it

Un tris eccezionale e spettacolare per la famosa casa di produzione cinematografica a luci rosse diretta da Siffredi. I fan delle tre attrici italiane sono in estasi. L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi è riuscito a riunire le tre grandi big del cinema adult italiano. In precedenza Malena Nazionale, battezzata agli esordi della sua carriera proprio da Rocco con lo pseudonimo Malena la Pugliese, aveva girato diversi film con Martina Smeraldi, ma mai con Valentina Nappi.

QUANTO GUADAGNA VALENTINA NAPPI PER I SUOI FILM A LUCI ROSSE?

Valentina Nappi era invece apparsa con Martina Smeraldi sui social un po’ di tempo fa, mandando in visibilio i fan. Ora tutte e tre saranno insieme per l’ultimo film di Siffredi. Una vera e propria sorpresa dato che Valentina Nappi non era in buoni rapporti con Rocco Nazionale, dopo che proprio quest’ultimo l’aveva lanciata nel mondo a luci rosse.

SCOPRI QUANTO GUADAGNA MARTINA SMERALDI

Per quanto riguarda Martina, lei aveva mosso i primi passi nel mondo adult italiano con l’attore, regista e web influencer Max Felicitas. La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è poi entrata successivamente a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Nazionale.

SCOPRI QUANTO GUADAGNA MALENA PER SCENE E FILM A LUCI ROSSE

Molto presto vedremo il tridente italiano più bollente di sempre all’opera con Mister Rocco!