Valentino Rossi diventerà papà: la fidanzata Francesca Sofia Novello è incinta

Valentino Rossi diventerà papà per la prima volta. La fidanzata Francesca Sofia Novello è incinta di una femmina. Dopo l’annuncio del ritiro dal Motomondiale al termine di questa stagione, Valentino Rossi è felicissimo di metter su famiglia con la sua dolce metà. I due vip del jet set nazionale hanno annunciato la lieta notizia con due simpaticissimi post social. Il ‘Dottore’ ha infatti scelto di dare l’annuncio sui social insieme alla compagna, ma alla sua maniera: camice da medico, badge personalizzato e stetoscopio per mettere in risalto il pancino di Francesca Sofia Novello.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello – Foto: Instagram

«Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Francy è incinta! Aspettiamo una bambina!», scrive Valentino Rossi. Francesca Sofia Novello, invece, ha scritto nel suo post: «Io e te saremo in tre, ho il cuore pieno di gioia».

La notizia era nell’aria già da un bel po’. In una recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il 42enne pilota motociclistico e dirigente sportivo aveva rivelato: “Vorrei un bambino… è un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”.

“Ho avuto molte fidanzate con cui sono stato insieme diverso tempo – aveva continuato Rossi – ma ho capito subito che non ci avrei passato tutta la vita insieme e in 3-4 situazioni mi sono salvato per un pelo. Con la mia morosa di oggi è una cosa diversa”.

Rossi si era già detto pronto per le nozze: “Il matrimonio? Al momento mi interessa di più un figlio ma se a un certo punto mi guarda negli occhi e mi fa capire che ci tiene, allora va bene”.

