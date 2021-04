Valentino sceglie Mitchell Bacha come ceo Greater China

Valentino ha scelto il manager Mitchell Bacha come ceo Greater China. Guiderà una nuova fase di sviluppo dei canali di vendita. Riferirà direttamente a Marco Giacometti, Chief Commercial Officer Valentino.

Nel suo ruolo Mitchell guiderà strategicamente una nuova fase di sviluppo dei canali di vendita, con particolare attenzione al canale retail.

Mitchell ha maturato una solida esperienza in ambito fashion e luxury nel mercato asiatico: è stato per circa 8 anni in Hugo Boss dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità sia sul canale retail sia wholesale, successivamente è entrato a far parte del gruppo LVMH con il ruolo di Managing Director per Celine China dove per 5 anni ha contributo in modo significativo alla crescita del business. Nell’ultimo anno Mitchell era Chief Executive Officer per Diesel Asia Pacific.

Congratulazioni!