Valeria Marini ricorda il litigio con Pamela Prati: “Ho ancora i segni, lei mi copia”

Valeria Marini ha ricordato il litigio con la sua amica vip e collega Pamela Prati durante un’intervista rilasciata al programma tv di Raidue, Belve. Ospite di Francesca Fagnani, l’ex gieffina vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha confermato il litigio con la sua collega del Bagaglino durante la festa di compleanno del celebre attore e comico Leo Gullotta. La famosa e popolare stilista, imprenditrice e personaggio tv ha rivelato che Pamela Prati la copia.

Valeria Marini e Pamela Prati – Foto: Instagram Story

Valeria Marini ha dichiarato: “Io ho avuto più di 500 copertine. Per 3 anni sono stata la donna più fotografata, infatti ho avuto moltissime cover. Comunque non so se sono una diva, ma sono una donna del popolo. Ah, l’ha detto pure Pamela Prati? Diciamo le cose come stanno, lei mi copia! L’ho vista l’intervista da lei. Pam ha passato un momento difficile e io sono stata una delle poche a difenderla sempre. Sono molto affezionata a lei e le voglio bene davvero”.

Ha poi aggiunto: “Comunque a me piace essere una persona che condivide con la gente. La parola diva ti mette su un piedistallo. Però oddio, se gli altri mi vedono così diva va anche bene dai. […] Quando ho visto Belve con Pamela che ha detto ‘sono una donna del popolo’ ero a casa e ho subito detto ‘ma quella è una frase mia!’”.

Valeriona Nazionale ha poi ricordato lo scontro fisico con Pamela: “Se c’è stato un litigio tra me e la Prati alla festa di compleanno di Leo Gullotta? Pamela era un po’ ossessionata da me, ma io non le ho levato il lavoro. Lei all’epoca era andata via dal Salone Margherita. Se è vero che mi ha anche graffiata? Non ha molta importanza, però io c’ho ancora i segni…”.

Ha poi concluso: “Non ne voglio parlare dai, lei non ha passato un periodo bello. Che segni ho? Adesso fatemi bere un bicchiere d’acqua. Se ho le cicatrici? No non voglio parlarne, è tutto passato. […] Pingitore mi ha preso sotto consiglio di Pamela? No, non è così! Mi ha scelto Ninni con un provino e non c’entra Pamela“.