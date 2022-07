Valeria Marini voleva farsi suora: “Volevo prendere i voti e chiudermi in convento”

Valeria Marini voleva farsi suora. L’ex star del Bagaglino e del Grande Fratello Vip voleva prendere i voti e chiudersi in convento. L’ennesima intervista surreale e incredibile è stata rilasciata dalla storica e celebre opinionista tv, showgirl, attrice e cantante al Corriere della Sera. Valeria Marini ne aveva parlato anche con la sua famiglia.

Valeria Marini – Foto: Facebook

“L’ultima volta che mi sono confessata? Un paio di mesi fa – ha ammesso Valeriona nazionale -. Mentre a messa due settimane fa, alla Madonna del Pozzo a Roma: è la mia chiesa preferita assieme al Santuario della Madonna del Miracolo”.

Ha poi continuato: “Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo. Guardi che la fede è un dono che ho da quando ero bambina e mia madre ci mandava i montagna ai Kinderheim: io stavo sempre in chiesa”.

L’ex opinionista ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi rivelato: “Se ho pensato di farmi suora? Veramente a quello ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante. La castità fuori dal matrimonio. La religione ci pone dei limiti e poi sta a noi rispettarli. Per me la regola più importante è: rispetta il prossimo come te stesso. Comunque, sinceramente, la castità è contro natura”.

Valeria Marini sarà in gara come concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Bocciatura inaspettata per le sorelle Selassié. Bocciate anche Patrizia Pellegrino e Daniela Martani.