Valerio Pino sogna una vita ascetica: “Ho bisogno di purificare lo spirito e la mente”. Tutti gli amori del ballerino

Valerio Pino sogna una vita ascetica poiché ha bisogno di purificare lo spirito e la mente. Il famoso e popolare ballerino professionista, modello e personaggio tv non riesce a trovare l’anima gemella. L’ex ballerino professionista del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi e di Sarabanda è molto seguito su Twitter, Instagram e Facebook, ma anche se riceve proposte hot sui social finora non ha trovato la sua anima gemella. Ora ripercorriamo insieme tutti gli amori e i flirt (veri o presunti) di Valerio Pino.

Oggi non sa più se gli piacciono gli uomini, dato che ha confessato in un’intervista rilasciata pochi giorni fa a La Gazzetta di Milano: “Ma io non so più neanche se mi piacciono gli uomini. L’ultima volta ho rifatto l’amore con una donna, ma è successo per caso, non l’ho cercata questa cosa”.

VALERIO PINO E LA SUA COTTA PER ENRICO PAPI, CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA RILASCIATA A IGOSSIP.IT

E poi ancora: “Ma chi mi si piglia? La lista è talmente lunga delle cose che non si possono fare che rimarrò zitello a vita. Anche perché se a 40 anni sono ancora single un motivo ci sarà, no? Comunque basterebbe che non si drogassero, che non fumassero e che non bevessero alcolici. Ma questo purtroppo è solo utopia”.

Valerio Pino – Foto: Facebook

L’autore del libro L’amore in camerino ha poi rivelato sempre a La Gazzetta di Milano: “Cresce sempre di più in me una grande voglia di iniziare un percorso spirituale che mi porti verso la pratica del silenzio. Io sogno una vita ascetica”.

VALERIO PINO PENSA SEMPRE AL SUO EX FIDANZATO MARCUS BELLAMY, CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA RILASCIATA A IGOSSIP.IT

E poi ancora: “L’idea è quella di proteggermi in casa, meditare, leggere, respirare profondamente al buio, mangiare poco e bere dell’acqua che non contenga arsenico. Ho bisogno di purificare lo spirito e la mente bruciando dell’incenso giapponese”.

Ma chi sono gli amori e flirt del suo passato? Il ballerino professionista ed ex modello, che ha aperto con la sua famiglia la scuola di danza Cosenza Dance Center, ha avuto una love story con la famosa ballerina Eleonora Scopelliti, che per lui è una delle donne più sexy e desiderate. Poi ha fatto coming out rivelando di essere bisessuale. Chi sono i suoi ex fidanzati o flirt famosi?

I suoi ex fidanzati noti pubblicamente sono il cantautore colombiano Oscar Wilder, il celebre cantante portoricano Ricky Martin e il ballerino americano Marcus Bellamy. Ha avuto un flirt anche con il celebre attore, produttore cinematografico, regista, sceneggiatore e direttore artistico statunitense con cittadinanza britannica Kevin Spacey, con l’attrice ucraina naturalizzata italiana Anna Safroncik e con la modella venezuelana Felisa Gomez.