Vanessa Spoto di Uomini e Donne è tornata single? L’ex corteggiatrice e l’ex tronista Massimiliano Mollicone si sono presi una pausa di riflessione. Secondo molti fan della coppia, la rottura definitiva è dietro l’angolo e mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale. Vanessa Spoto è tornata single? Anche questa coppia di Uomini e Donne è scoppiata? Resta il fatto che il periodo di crisi della coppia sembra durare da parecchio. I detrattori pensano che sia stata la classica coppia da reality.

Lei ha assicurato ai suoi fan di non aver rotto con l’ex tronista romano, annunciando anche ai fan di aver avuto qualche problema dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid.

“Sono stata a letto tutto il tempo ieri, ho avuto febbre e giramenti di testa, braccio intorpidito. Oggi mi tiro su, sennò addio”, ha spiegato ai fan che si sono immediatamente allarmati per nulla. In effetti a tanti è successa la stessa cosa. Nulla di grave dunque per Vanessa. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne preferisce mantenere un low profile.

A pochi mesi dalla scelta, Massimiliano e Vanessa sembrano essere sempre più lontani e distanti. La fine della loro storia d’amore verrà annunciata prossimamente nel famoso e chiacchierato salotto tv di Maria De Filippi?

Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Restate sintonizzati su iGossip.it per essere sempre aggiornati e informati sulla vita pubblica e privata dei personaggi di Uomini e Donne e dei vip dello show business italiano e internazionale!