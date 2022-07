Vasco Rossi dedica d’amore alla moglie Laura Schmidt per i 10 anni di matrimonio

Vasco Rossi ha riservato una dedica d’amore molto bella alla moglie Laura Schmidt in occasione dei 10 anni di matrimonio. Nessuno pensava sarebbe durata e invece, la storia si è solidificata e giunge a un traguardo importante. “10 anni di matrimonio con la Laurina – ha detto il Blasco -. Qualche decennio prima di sposarci… Abbiamo fatto un patto di sangue… Di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse. È stata lei a darmi una famiglia e una casa… Ad aver dato un ordine alla mia vita”. Insieme alla dedica anche una serie di immagini che raccontano gli anni trascorsi insieme dalla coppia.

Vasco Rossi con la moglie Laura – Foto: Instagram

Il matrimonio tra il celebre e amatissimo rocker e Laura era stato celebrato davanti a pochi intimi. Vasco Rossi via Facebook aveva spiegato la decisione di sposarsi dopo 25 anni di convivenza: “Dare a Laura gli stessi diritti dei miei tre figli”. Il cantautore è padre di Lorenzo e Davide, nati nel 1986 da due donne diverse, il primo da Maria Gabriella Sturani e il secondo da Stefania Fuccillo, e di Luca, avuto dalla Schmidt nel 1991.

“Quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la TV con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia. Ancora oggi ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore“, aveva raccontato il rocker in un’intervista.

Auguri alla coppia vip anche da parte della nostra redazione. Felicitazioni!