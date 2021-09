Vera Gemma a IGOSSIP.it: “Concorrente al GF Vip 6? La vedo dura anche perché sono impegnata sul set di un film”

Vera Gemma sarà la new entry a sorpresa del Grande Fratello Vip 6? La famosa e apprezzata attrice romana sarà la prossima concorrente del reality show di Canale 5? Gli ascolti tv e lo share del GF Vip non riescono proprio a decollare e anche le dinamiche che finora si sono create all’interno della Casa più spiata d’Italia sono al quanto deludenti e soporifere. Quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta riguardo i “comodini d’oro” del Grande Fratello Vip 6. Sono davvero tanti…

Vera Gemma – Picture by Priscilla Benedetti

Alcuni giorni fa l’ex gieffino e opinionista tv Biagio D’Anelli ha lanciato un appello agli autori del reality tramite una diretta Instagram per movimentare e agitare un po’ le acque nella “spenta” Casa: “Ci proponiamo io e Vera Gemma come unico concorrente del GF Vip”.

Biagio D’Anelli e Vera Gemma – Foto: Facebook

Biagio ha promesso scintille e scontri piuttosto accesi con la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli e anche con altri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Entrambi sono veterani di reality show e sono diretti, taglienti e veraci… sono senza peli sulla lingua e sicuramente creerebbero dinamiche micidiali e situazioni incredibili e inaspettate nella Casa del GF Vip 6. Dopo questa proposta, noi di IGOSSIP.it abbiamo contattato la nota attrice Vera Gemma che ha gentilmente risposto alle nostre curiosità su un suo possibile ingresso come concorrente nella Casa del GF Vip 6.

“Sto girando un film con una regista austriaca Tizza Covi – ha dichiarato Vera Gemma al nostro sito -, che ha vinto un premio a Cannes con un suo bellissimo film intitolato La Pivellina. Ha scritto un film bellissimo ispirato alla mia vita che si intitola Vera. Sono sul set tutti i giorni praticamente fino a fine novembre… quindi la vedo dura che io possa entrare nella casa del GF Vip. Per quanto riguarda Biagio, è un amico. Lo adoro e credo che dovrebbe entrare lui”.

Facciamo un grosso in bocca al lupo a Vera Gemma per questo nuovo film. A questo punto facciamo anche noi un appello agli autori del GF Vip: perché non fate entrare nella Casa un cavallo di razza molto esperto di reality come Biagio D’Anelli per far impennare gli ascolti tv e regalare momenti esilaranti e divertenti al pubblico?

