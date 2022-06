Vera Gemma e Jeda verso il Grande Fratello Vip 7? Esplode il gossip dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dal fidanzato dell’attrice a The Pipol Tv. Il ragazzo si era candidato per l’Isola dei famosi 2022, ma non aveva superato i provini. Ora vorrebbe partecipare in coppia con la sua compagna al GF Vip 7 di Alfonso Signorini.

Vera Gemma e Jeda – Foto: screenshot da video

Vera Gemma e Jeda concorrenti al GF Vip 7?

Jeda ha poi aggiunto: “Se sarò al prossimo GF Vip? Per ora non c’è nulla di certo. Mi piacerebbe molto partecipare ma non c’è nulla di concreto al momento. Penso che un’esperienza del genere possa rafforzare la mia posizione con un altro tipo di pubblico. Pechino Express ha un pubblico più di nicchia ed è questa la sua bellezza. Il Grande Fratello Vip mi permetterebbe di farmi conoscere ad un pubblico più ampio. Non credo che la sovraesposizione possa rovinarmi. Alla fine hanno partecipato un po’ tutti ai reality. Secondo me dipende dall’uso che ne fai”.

Katia Ricciarelli dice no al ruolo di opinionista al GF Vip 7

La guest star del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini era in lizza come possibile opinionista al Grande Fratello Vip 7, dopo l’addio di Sonia Bruganelli e la mancata riconferma di Adriana Volpe. Ora Katia Ricciarelli ha fatto ben intendere tra le lettere che è pronta per la sua avventura come concorrente allo show di Carlo Conti su Raiuno, declinando l’invito del direttore di Chi e conduttore tv Alfonso Signorini come opinionista al GF Vip 7.

Intervistata da Giada Di Miceli su Radio Radio per il programma Non Succederà Più, l’ex moglie di Pippo Baudo è sembrata più propensa ad accettare Tale e Quale Show. Katia Ricciarelli ha infatti dichiarato: “Partecipare a Tale e Quale Show? Se trovo le canzoni giuste sì, può darsi. Devo trovare i personaggi giusti, ecco sì e poi voglio provare, mi piacerebbe”.

Alfonso Signorini fra le pagine del suo settimanale ha confermato questo gossip: “Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia. Buona estate e ci vediamo a settembre!”.