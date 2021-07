Veronica Ciardi e Sarah Nile ai ferri corti: parla Margherita Zanatta

Veronica Ciardi e Sarah Nile sono ormai ai ferri corti. La loro grande amicizia, spiattellata in tv e sui giornali, è giunta definitivamente al termine e in maniera ufficiale da quando l’ex gieffina mora si è unita in matrimonio con il calciatore della Nazionale italiana di calcio Federico Bernardeschi. Come ben sapete tutti, Sarah Nile non è stata invitata alle nozze di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, scatenando l’ira funesta dell’ex playmate di Playboy. Veronica non ha replicato al duro attacco di Sarah, ma ha scelto di eliminare dai suoi follower proprio la sua ex amica vip. Sulla questione si è espressa l’ex gieffina e conduttrice radiofonica Margherita Zanatta.

Veronica Ciardi e Sarah Nile – Foto: Twitter

Margherita Zanatta ha difeso a spada tratta la neo moglie di Federico Bernardeschi, Veronica Ciardi. L’ex inviata dei programmi tv di Barbara d’Urso ha dichiarato: “In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio – l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino”.

Margherita ha poi proseguito: “Lei è quell’amica della quale mi fido ciecamente, che c’è anche quando non si fa sentire, che si fa in quattro per aiutare le persone che ama, che vive di emozioni forti e cerca la poesia in ogni dettaglio della vita. Lei è Luce, quella che ti scalda nei momenti più bui… Lei è energia, quella di cui hai bisogno quando la vita prende una china sbagliata… Lei è dolcezza, di quelle incommensurabili… Lei è Vero. Semplicemente, immensa”.

E voi che cosa ne pensate di questa vicenda? Stay tuned per saperne di più!