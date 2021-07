Veronica Ciardi incinta di nuovo di Federico Bernardeschi. Terzo figlio in arrivo per l’ex concorrente del Grande Fratello e il calciatore della Nazionale italiana allenata da mister Roberto Mancini. La famiglia vip si allarga. Periodo magico e indimenticabile per il 27enne calciatore italiano, centrocampista o attaccante della Juventus e della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi – Foto: Corriere.it

A meno di 48 ore dal trionfo di Wembley, l’azzurro Federico Bernardeschi si è sposato a Carrara con la compagna nonché ex concorrente di Uman Take Control e Grande Fratello, Veronica Ciardi, da cui ha avuto due anni fa una bimba, la piccola Deva, e lo scorso maggio è nata la secondogenita Lena. Grande assente Sarah Nile. L’ex coniglietta di Playboy ed ex amica del cuore di Veronica non è stata invitata al matrimonio di Federico Bernardeschi e Ciardi. Ora la coppia vip ha annunciato l’arrivo del terzogenito in un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno dichiarato alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini: “Cosa vogliamo trasmettere alle nostre piccole? Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E a Chi annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora“.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la storia del loro amore

Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi e la primogenita – Foto: Instagram

L’ex concorrente della decima edizione del Grande Fratello nonché ex amica vip di Sarah Nile e il calciatore della Juventus e della Nazionale italiana si sono fidanzati nel 2015, poi si sono separati temporaneamente nel 2017 salvo poi tornare di nuovo insieme e diventare genitori per la prima volta nel 2019 della piccola Deva. Nel maggio 2021 sono diventati genitori bis della piccola Lena. Il 13 luglio 2021 Federico e Veronica si sono uniti in matrimonio. Il 21 luglio 2021 la coppia vip ha annunciato l’arrivo del terzogenito al settimanale di gossip Chi.