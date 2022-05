Veronica Rimondi è finita nel mirino di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si è scatenata sui social. Neanche il tempo di iniziare il suo percorso come tronista, che Veronica Rimondi è stata subito attaccata da un’ex protagonista del famoso e popolare dating show di Canale 5, condotto e ideato dalla celebre presentatrice e produttrice televisiva Maria De Filippi.

Alcuni telespettatori del famoso e chiacchierato programma tv di Canale 5 hanno notato una somiglianza straordinaria tra Rimondi e Marta Pasqualato, ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, che si è allontanata dal mondo della tv per inseguire il sogno di diventare medico. Vedendo followers seguirla su Instagram, convinti che lei sia Veronica, Marta ha sbottato raccontando un retroscena sulla tronista.

Marta Pasqualato è stata durissima sui social: “Comunque ragazze io vi ringrazio per il ricambio di follower che mi sta arrivando in questi giorni. Un sacco di gente ha iniziato a seguirmi perché pensano che sia io la nuova tronista ma non sono io. Ci conosciamo io e questa ragazza, mi stava anche mezza sul ca**o. Abbiamo un paio di ex in comune, lo dico tranquillamente perché sto già leggendo qualcosa. Non sono io, sto facendo altro nella vita. Seguite lei, non c’è nulla di interessante dal punto di vista di Uomini e Donne sul questo profilo. Dato che sti cristiani di tronisti e corteggiatori non pigliano più un follower, cioè andate a seguire la persona giusta”.

Marta è piuttosto infastidita per questo scambio di persona, forse anche a causa del passato che la lega a Veronica, e ribadisce di non aver intenzione di tornare a Uomini e Donne, essendo lei ora felice dopo aver intrapreso la carriera di medico.

Questo suo sfogo social ha scatenato aspre reazioni e polemiche in Rete. E voi che cosa ne pensate?

A presto con nuovi gossip, rumor, anticipazioni e pettegolezzi sui personaggi di Uomini e Donne!