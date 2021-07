Veronica Ursida pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello? “Sarebbe l’ideale per me”

Veronica Ursida sarebbe pronta a entrare nella famosa e spiata Casa del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Ospite a RTL 102.5, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha rivelato al giornalista, conduttore radiofonico e opinionista tv Francesco Fredella di essere single e alla ricerca del grande amore. Tornerà nuovamente nella fortunata, famosa e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, condotta da Maria De Filippi? “Tornare a Uomini e Donne? Parlando di questo ma al momento non è nei miei progetti – ha detto l’ex dama del trono over Veronica Ursida -, poi io dico ‘mai dire mai’, nella vita non si sa mai! Loro, in qualche modo, mi hanno dato una piccola strada e poi ho lasciato un bellissimo ricordo, quindi potrebbe anche capitare, anche perché io sono single, quindi…”.

“Cerco un uomo che mi lasci stare tranquilla, deve essere simpatico e galante nei miei confronti”, ha aggiunto l’ex dama del trono over di Uomini e Donne. Veronica Ursida ha poi descritto il suo tipo di uomo ideale: “Affascinante, non cerco il bellone o chissà cosa, ma mi deve rendere tranquilla, serena. Visto che gli uomini che ho incontrato finora non mi facevano stare serena, meglio stare da sola”.

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha infine confessato che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello, il popolare e famoso reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: “Sarebbe la cornice ideale per me. All’interno di Uomini e Donne si è vista una parte e basta di Veronica. Non sono riuscita invece a mostrare la mia solarità, la mia energia, la capacità di prendersi anche in giro […] Lì potrebbe invece essere perfetto anche per trovare una persona, lì d’altronde ci vivi 24 ore con lui. Sarebbe una bellissima esperienza”.

